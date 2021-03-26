الفنانة هند صبري تعلن إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة هند صبري عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها حاليا تخضع للعزل المنزلي.

وكتبت عبر "إنستغرام": "صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير".

وأضافت: "ربنا يلطف بالجميع.. أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرر إني مشاركة وحدي؟ هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون ليست مصرية أبًا عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير، وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

وأضافت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، اللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق، مصر أكبر من كده بكتير"، بحسب موقع مصراوي.

وشغلت هند صبري جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار يوم أمس، بعدما ترددت أنباء عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، واعتراض عدد من زملائها في المجال الفني على اختيار ممثلة غير مصرية في ظل توفر عدد كبير من الفنانات الأولى بهذه المهمة.