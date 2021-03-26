فيديو.. فنان مصري يكشف سبب سجنه تحت الأرض في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، على شاشة "ON E قصة توقيفه بالمطار بعد وصوله أمريكا وكان برفقة والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والإعلامي عماد أديب.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مرور الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من جوازات المطار، وبعد معاينة جواز محمد تم توقيفه من قبل أمن المطار، وبسبب الموقف أصيب محمد محمود عبدالعزيز بحالة رعب شديدة خاصة أن والده كان يراقبه من خلف الزجاج وقام بعمل اتصالات لمعرفة سبب توقيف نجله وتواصل مع السفارة المصرية لحل الأمر.

وأضاف أنه "تم توقيفه في الولايات المتحدة، أثناء تصوير فيلم "ليلة البيبي دول" حيث كان يعمل مساعدا للمخرج في هذا الوقت، بسبب تشابه في الأسماء بينه وبين زعيم حركة "طالبان" الأفغانية".

وتابع: "أبويا قلب الدنيا، وخدوني في مكان تحت الأرض، والدنيا اتشقلبت، ثم دخل اثنان يتحدثان اللغة العربية، وقال أحدهما (ابن محمود عبد العزيز ليس هنا) ولكني قلت لهم: (أنا هنا) فأخذوني، وذهبت معهم إلى الخارج".

وكشف أن سبب التحفظ عليه هو تشابه اسمه مع اثنين آخرين مطلوبين للسلطات الأمريكية، و"الخفيف اللي فيهم مطلوب في أحداث 11 سبتمبر.. والثاني هو زعيم حركة طالبان"، موضحا: "لما الضابط بيقولي إن فيه تشابه بين اسمي وزعيم طالبان، قولتله وهو زعيم طالبان إيه اللي هيجيبه هنا، بنفس الباسبور اللي محطوط عليه اسمه الحقيقي".