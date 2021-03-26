وفاة الممثلة الأمريكية جيسيكا والتر عن 80 عاماً

المصدر: أ ف ب

توفيت الممثلة الأمريكية جيسيكا والتر عن ثمانين عاما، وفق ما أعلن لوكالة فرانس برس الخميس مدير أعمال المرأة التي اشتهرت في دور الجدة اللاذعة في مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت".

وشاركت الراحلة في عشرات المسلسلات والأفلام من أبرزها "غران بري" عام 1966 و"بلاي ميستي فور مي" لكلينت إيستوود، قبل أن تؤدي دور الجدة لوسيل بلوث في "أريستد ديفيلوبمنت".

وجاء في بيان أصدرته ابنتها بروك بومن "بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة".

وأضافت أن الممثلة التي امتدت مسيرتها أكثر من 60 عاماً "كان يُفرِحها أن توفّر السعادة للآخرين من خلال سرد القصص، سواء على الشاشة أو خارجها"، مستذكرة "روحها ورقيّها وحبها للحياة بشكل عام".

ولقي مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت" استحسان النقاد، وهو يتناول النكسات التي تعرضت لها عائلة ثرية ساءت حياتها بعد توقيف ربّ الأسرة بتهمة اختلاس الأموال. وحصل المسلسل على عدد من الجوائز قبل أن تلغيه استوديوهات "فوكس" عام 2006.