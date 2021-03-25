وفاة المخرج المصري أحمد فوزي إثر أزمة قلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الخميس المخرج المصري أحمد فوزي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حسبما أعلن السيناريست محمد سلامة.

وقال سلامة، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في وفاة صديق العمر الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك، المخرج أحمد فوزي في ذمة الله».

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية: الوفاة كانت طبيعية، فقد رحل إثر تعرضه لأزمة قلبية، وبالأمس كان يتحدث معي هاتفيا من مكتبه.

وتابع: "أحمد عشرة عمري، وصداقتنا تمتد لـ25 عاما، بدأت عام 1996، وعملنا سويا في عدد من الكليبات والمسلسلات".

وقدم المخرج أحمد فوزي، عدداً من الأعمال الفنية الهامة من أبرزها مسلسل «مش ألف ليلة وليلة، ناشط في حركة عيال، انكسار الصمت» وغيرها.