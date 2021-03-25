الفنانة آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم بطرق غير شرعية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر لتعرض جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك موقعها الرسمي، لهجوم بطرق غير شرعية بهدف إغلاقها.

وقالت ماهر في حسابها الرسمي على إنستغرام تحت عنوان "بيان هام من المكتب الإعلامي للفنانة آمال ماهر" "حالياً كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي بغرض إغلاق الموقع الرسمي وكل حساباتي ويتم الآن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا".

وأغلقت القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر على "يوتيوب" على نحو مفاجئ قبل عدة أشهر دون تنويه منها.