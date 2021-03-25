تعرف على آخر كلمات الراحل يوسف شعبان

المصدر: البيان الإلكتروني

تتكشف كل يوم بعض الأسرار عن حياة الفنان القدير الراحل يوسف شعبان بعد وفاته متأثراً بكورونا حيث كشفت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في تصوير النجم الراحل يوسف شعبان، لأحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأكدت عبد العزيز، في تصريحات صحافية، أن الفنان الراحل يوسف شعبان كان يشعر بأن هناك شيئاً سيعيقه عن استكمال تصوير دوره ضمن أحداث المسلسل، خلال تصويرهما العمل لبنان " أنا لسه عندي مشاهد ، تفتكري هعرف أرجع أكملها."

مضيفة: " أن مشاهد الحارة الشعبية المصرية جمعت بينها وبين الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث إنهما يلعبان شخصيات تنتمى إلى الحارة المصرية" وفق صحيفة أخبار اليوم.

وكان الراحل يوسف شعبان قد ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل ملوك الجدعنة، الذي طرح اليوم، ويشهد العمل آخر ظهور للراحل قبل وفاته.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.