نجوم الفن.. وداعاً حمدان بن راشد رجل العطاء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لبست حسابات نجوم الإمارات وبعض نجوم الفن العربي والخليجي، مع سريان خبر رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عن دنيانا، ثوب الحداد، ورفع أصحابها في الوقت ذاته صور فقيد الوطن وقد خلت من الألوان، ناعين بكل حزن فقيد الوطن، مودعين صاحب القلب الكبير، واصفين إياه بأحد أهم رجال الدولة، وبأنه رجل العطاء، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد.



الفنانة أحلام، كانت من أوائل النجوم الذين نعوا المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث رفعت عبر حسابها على «إنستغرام» أكف الضراعة لرب كريم أن يكرم مثوى فقيد الوطن، وأن يكرمه في جناته. وكتبت: «عظم الله أجر آل مكتوم ودبي في مصابها الجلل، سيرته عطرة وإنجازاته جلية واضحة، وعطاؤه مشع في أركان المعمورة، رحمه الله، وجبر قلوباً تتألم على فراقه»، بينما كتب الفنان حسين الجسمي عبر حسابه على «تويتر»: «حزينة دبي.. بفراق رجل الخير.. ورجل العطاء.. ورجل المالية والصناعة.. الإمارات فقدت أحد أهم رجال التأسيس.. وأحد أكبر الوزراء قيمة وقدراً عبر تاريخها.. رحم الله حمدان بن راشد وأسكنه فسيح جناته». وكتب الفنان عيضة المنهالي، على حسابه في «إنستغرام»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أبا راشد لمحزونون.. اللهم تقبل فقيدنا العزيز واغفر له وارحمه وأكرم نزله»، وعلى ذات النسق سار الفنان فايز السعيد والذي نشر على حسابه «في انستغرام» صورة فقيد الوطن، وأرفقها بتعليق قال فيه: «رحمك الله يا فقيد الوطن».



أما الفنان أحمد الجسمي، فنشر عبر «ستوري إنستغرام» صورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وعلق عليها بالقول: «الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، في حين غرد الفنان حبيب غلوم على «تويتر»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، وعلق المخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري عبر تويتر، بالقول: «الله يرحمه ويغفر له.. فقدنا أحد أهم رجال الدولة». وكتب الفنان المسرحي إبراهيم استادي عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله.. ورزقك الفردوس الأعلى»، وفي السياق ذاته، كتبت المخرجة نهلة الفهد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى».





حزن الخليج



الفنانة الكويتية حياة الفهد، لم تتأخر في تقديم واجب العزاء في فقيد الوطن، حيث كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات الشقيقة وشعبها الوفي، بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، ونسأل المولى القدير أن يرحمه ويسكنه خير المنازل وعالي الجنان». وبادر المستشار تركي آل الشيخ إلى تقديم واجب العزاء في فقيد الوطن، حيث كتب عبر «تويتر»: «عظم الله أجر أهلنا في الإمارات، وعزائي لآل مكتوم الكرام وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. وغفر الله للمرحوم». والأمر كذلك انسحب على الفنان راشد الماجد الذي نشر صورة تجمع المغفور لهم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهم، وأرفقها بتعليق قال فيها: «ثالث شمعة تطفأ من دبي، اللهم اجمعهم في جناتك». وكتب الفنان المسرحي العماني خالد المرزوقي: «اللهم ارحم الشيخ حمدان بن راشد واغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين».





فقيد أمة



في حين كتب الفنان راغب علامة: «تعازينا القلبية الحارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشعب الإماراتي الحبيب ولكل حكام الإمارات العربية المتحدة بوفاة الفقيد الغالي المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما كتبت الفنانة نيللي مقدسي: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة تعازي الحارة لآل مكتوم ولشعب الإمارات الغالي ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، وكتبت الفنانة رانيا يوسف، عبر تويتر: «خالص التعازي للشعب الإماراتي في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، غفر الله له، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».