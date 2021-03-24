فيديو .. الفنانة نوران خليل تتحدث عن صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية الشابة نوران خليل تفاصيل صورتها المثيرة للجدل مع النجم المصري محمد صلاح داخل معسكر الفراعنة والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت نوران خلال تصريحات مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، "أتدرب في صالة الجيمانزيوم التي قابلت فيها يوما محمد صلاح بالصدفة، وفوجئت به أمامي فطلبت منه التقاط صورة تذكارية ولم يمنعها أحد وقتها"، مؤكدة أن الكثيرين التقطوا صورا تذكارية مع محمد صلاح ولم يرفض أحد التقاط الصور معه".

وأضافت أنها "لم تخترق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالتقاطها صورة مع محمد صلاح"، مضيفة أنها "أطلقت على الصورة لقب "صورة القرن"، لحبها الشديد للنجم المصري محمد صلاح، ووصفته بالشخص المتواضع والمحترم".

وكانت صورة محمد صلاح مع المطربة نوران خليل، من داخل الصالة الرياضية الخاصة في فندق إقامة المنتخب، أثارت جدلا كبيرا، بعدما تحدث البعض عن طبيعة الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري كان قد أصدر بيانا أكد منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، مشددا على أن المعسكر مغلق. وقال الاتحاد: إنه "قرر منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم".