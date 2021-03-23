بعد إصابته بكورونا.. الفنان أحمد صالح يكذّب تصريح والد زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

كذّب الممثل المصري الشاب أحمد خالد صالح، ابن الفنان الراحل خالد صالح، تصريحات الموسيقار هاني مهنى، والد زوجته الممثلة الشابة هنادي، بخصوص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونفى أحمد ما قاله هاني إنه يمارس عمله بشكل طبيعي برغم إصابته بالفيروس، مؤكداً أنه لم يذهب إلى التصوير منذ أسبوع.

وقال، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع": "تصريح والد زوجتي هنادي مهنى غير صحيح وتم تحريفه، وغير منطقي بالمرة".

وأضاف أنه حينما علم بإصابة زوجته هنادي بالفيروس أجرى التحليل اللازم فكانت النتيجة إيجابية، مشيراً إلى أنه عزل حينها نفسه فوراً هو وزوجته.

وأوضح أنه يأخذ بروتوكول العلاج، لافتاً إلى أنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن.

كان الموسيقار هاني مهنى قال، في تصريح لموقع "إي تي" بالعربي، إن أحمد خالد صالح أصيب بكورونا ونتيجة تحاليله إيجابية، ولكنه يمارس حياته بشكل طبيعي ومستمر بالتصوير بسبب ارتباطه بتصوير مسلسلين من المقرر أن يعرضا في رمضان، مؤكداً أنه يصور بشكل طبيعي مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية خلال التصوير.