آخر التطورات الصحية للفنانة هنادي مهنا وزوجها بعد إصابتهما بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الموسيقار المصري هاني مهنا، اليوم الثلاثاء، عن تطورات الحالة الصحية لابنته الفنانة هنادي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وقال إن "أحمد خالد صالح وهنادي مهنا حالتهما مستقرة".

وأوضح أن أعراضهما خفيفة ويخضعان للعزل المنزلي منذ عدة أيام، وأنهما ملتزمان بالبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة المصرية"، وفقا لبوابة أخبار اليوم.

وكانت الفنانة المصرية، هنادي مهنا، قد أعلنت أمس، عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع".

يذكر أن هنادي مهنا هي ابنة الموسيقار المصري، هاني مهنا، وبدأت مشوارها الفني منذ سنوات قليلة، بالمشاركة في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري و"زلزال" مع محمد رمضان، أما أحمد خالد صالح فشارك في بطولة عدة مسلسلات منها "نسر الصعيد" و"30 يوم"، وآخر أعمالها مسلسلا "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، و"خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، واللذان عرضا خلال شهر رمضان الماضي.

واحتفلت هنادي بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، في شهر نوفمبر الماضي.