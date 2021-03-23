حورية فرغلي قبل العملية الثالثة: "ادعولي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي التي تستعد لإجراء الجراحة الثالثة أنها كانت تحتاج إلى نسبة أكسجين كبيرة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة الحالية.

وتستعد فرغلي لإجراء العملية الثالثة في أنفها غداً الأربعاء، بعد نجاح العملية الثانية منذ أسابيع، وفقا لصدى البلد.

وكشفت حورية أنها في حالة جيدة، ومستعدة لإجراء العملية الثالثة، وهي عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب بأنفها حتى يعود شكلها طبيعياً مرة أخرى.

وأضافت، "كنت احتاج إلى نسبة أكسجين كبيرة"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة الحالية، «أرجوكم دعواتك بالشفاء وكفاية كلام ملوش لازمة حسوا بقي بنفسية المريض واتقوا الله حرام عليكم».

عبرت الفنانة حورية فرغلي عن استيائها الشديد بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد وفاتها يعد سفرها إلى أمريكا لإجراء عملية بالأنف.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي أن تلك النوعية من الشائعات تؤثر عليها بشكل كبير، وتقلق أهلها خاصة والدتها، وتؤثر بالسلب على رحلة علاجها، على أن تنتهي من العملية الثانية بأنفها اليوم وهي عملية وضع عظام الأنف في مكانها، بعد نجاح العملية الأولى من أسابيع».