انهيار الديكور على الإعلامي إبراهيم عيسى وضيف برنامجه

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض الإعلامي المصري إبراهيم عيسى لحادث غريب من نوعه، إذ انهار عليه الديكور أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "مختلف عليه" الذي يُبث على قناة "الحرة".

وقال الباحث ماهر فرغلي، الذي حلَّ ضيفاً في البرنامج، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت، بعد أن وقع اللوكيشن أثناء تصوير حلقة في برنامج (مختلف عليه)، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".

وأكد الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن حادث سقوط الديكور مر بسلام.

وقال رمضان إن التصوير استمر بعدها، مشيراً إلى أن إبراهيم عيسى بخير.