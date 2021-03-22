وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، اليوم، الفنانة المصرية فوزية أبو زيد، إحدى نجوم مسلسل "الحب والشقاوة" الذي عُرض عام 2010.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، أنه تمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الوطن".

كان مسلسل "الحب والشقاوة" آخر أعمال فوزية، حيث شاركت فيه إلى جانب النجمين أحمد التهامي ومنال سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول مشكلات الشباب وسفرهم إلى الخارج بحثاً عن العمل ودون تخطيط محدد، ما يهدد العديد منهم بالضياع أو الاستقطاب من جهات عدائية، والزواج بأجنبيات للحصول على الإقامة، وغيرها من المشكلات التي تواجههم.