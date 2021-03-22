إصابة أحمد صالح وهنادي مهنى بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أُصيبت الممثلة المصرية الشابة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد صالح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت هنادي، ابنة الموسيقار هاني مهنى، اليوم، عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك: "إيجابي كورونا، الحمد لله.. أتمنى لكم يوماً جميلاً".

وذكر موقع "صدى البلد" أن الفنان أحمد خالد صالح، ابن الفنان الراحل خالد صالح، قد أصيب هو الآخر بالفيروس.

يُذكر أن هنادي مهنى شاركت أخيراً في مسلسل "في بيتنا روبوت"، والعمل بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، ومن إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي.

وتعاقدت على مسلسل "كوكب الرجالة"، مع زوجها أحمد صالح، وهو العمل الذي سيُعرض خارج السباق الرمضاني.

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين هنادي وأحمد حيث شاركا، الموسم الماضي، في مسلسل "الفتوة " الذي حقق نجاحاً كبيراً.