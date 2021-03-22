بالفيديو.. هيا الشعيبي لحلا الترك: "طالعي أمك وأنا أدفع الفلوس"

المصدر: البيان الإلكتروني

في رسالة مؤثرة بعثت بها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى الفنانة البحرينية حلا الترك، وعلى إثر قرار المحكمة بحبس أمها منى السابر عاماً واحداً، قالت الشعيبي إنها مستعدة لسداد المبلغ كاملاً عن أمها.

ودعت الفنانة الكويتية من خلال فيديو، إلى الرأفة بحال أمها، وقالت لها: ""يا حبيبتي الله يحنن قلبك على أمك".

ودعت الشعيبي حلا إلى نسيان أمر المال والتنازل عن القضية. واعتبرت أن ما أخذته الأم "لا شيء"، مبديةً استعدادها لسداد المبلغ من حسابها الخاص.

وفي نفس الوقت حذرت حلا من أخذ موقف منها، قائلةً: "يا حلا كما تدين تدان. تعرفين غلاك عندنا لا تخلينا ناخذ موقف منك".

وأنهت الشعيبي كلامها بتذكير حلا بأنها عندما تتزوج وتنجب ستعرف معنى الأمومة، وفضل الأم على أولادها، قائلةً: "أمك أمك أمك أتمنى إني أسمع شي جميل".