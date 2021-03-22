إعلامي شهير يطلب من المصريين إخلاء أسطح المنازل يوم 3 أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

في برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، طالب الإعلامي المصري الشهير أحمد موسى من المواطنين، إخلاء أسطع المنازل في يوم الثالث من إبريل، حيث سيمر موكب المومياوات الملكية، ونقل 22 مومياء في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، أن العالم سيشاهد موكب المومياوات الملكية وسيتم إجراء تصوير جوي. وسيكون مسار الموكب بداية من التحرير حتى الفسطاط لمتحف الحضارة المصرية، مطالبا بإخلاء أسطح المنازل في المنطقة المحيطة بمسار موكب المومياوات.

ويذكر أن المؤسسات المصرية المشرفة على عملية النقل تتكاتف أجمعها للخروج بهذا اليوم في إطار مشرف؛ ليكون أحد عوامل الجذب السياحي، ومقدمة للخروج من الكبوة التي يعاني منها قطاع السياحة في مصر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح هذا اليوم المرتقب.