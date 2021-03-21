تأجيل طعن رامز جلال على قرار نقابة الإعلاميين

المصدر: البيان الإلكتروني

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الأحد، طعن الفنان رامز جلال، على قرار نقيب الإعلاميين بعدم ممارسته لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، إلى جلسة 28 مارس الجاري.

وقال الطعن إنَّ هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية أوالتلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطًا إعلاميًا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وأكدت الدعوى، أن برنامج" رامز مجنون رسمي"، غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين وأنه تم خارج مصر وفق الإجراءات المتبعة.