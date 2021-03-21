الموت يغيّب محمد الوعيل أحد أعلام الصحافة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي صباح اليوم الأحد، الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن عمر يناهز الـ74 عاما.

ويعدُّ الوعيل، رحمه الله، أحد رموز الصحافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، حيث قضى عشرات السنين في المهنة التي عشقها، وتدرج في خدمتها حتى صار رئيسا لتحرير صحيفة "اليوم" مدة 14 عاما.

يذكر أن الوعيل بدأ مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما في جريدة "الرياض"، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة "الجزيرة"، كما ترأس تحرير "المسائية".

كما خاض الراحل عبر مشواره الصحفي الطويل العديد من المعارك الفكرية والصحافية.

وعرف الوعيل بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات، كان آخرها كتاب شهود هذا العصر الذي نشره بداية هذا العام الهجري، وفقا لموقع العربية.

وتولى العديد من المناصب، وحصل على عضويات في مجالات إعلامية وأدبية وسياسية.