وفاة الكاتبة نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 عامًا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما، حيث تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.



و الكاتبة نوال السعداوي ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

