حقيقة زواج الفنانة المصرية روبي بمنتج ألبومها الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المنتج وليد منصور حقيقة زواجه بالفنانة المصرية روبي، بعد الصور التي جمعتهما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "بجد ناس وصل بيها المرض تعمل حاجات غريبة وتركب صور"، مؤكداً عدم صحة الصور المنتشرة وما ارتبط بها من شائعات.

وأضاف: "أنا أكبر من أني أرد، خاصة لما يكون كلام غلط متفبرك، ربنا يهدي ويشفي".

كانت دينا راشد، زوجة وليد منصور، كتبت رسالة غامضة منذ 5 أيام عبر حسابها في "إنستغرام"، قائلةً: "أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها".

ويتولى وليد منصور إنتاج ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، حيث يُعيدها للغناء بعد 14 عاماً من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

يُذكر أن روبي تزوجت مرة واحدة بالمخرج سامح عبد العزيز في فبراير 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "طيبة"، وفي أكتوبر 2015 أعلنت انفصالهما.