حقيقة وفاة الفنان المصري سيد رجب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري سيد رجب أنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً المزاعم والشائعات الأخيرة التي ادعّت وفاته.

وقال رجب إنه ليس لديه وقت لمتابعة ما يُكتب عنه، موضحاً أنه يُقسّم وقته في التصوير بين ثلاثة أعمال درامية مقرر عرضها في رمضان المقبل، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور".

وأضاف أن الأعمال التي يشارك فيها هي: مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سلامة وسمية الخشاب، ومسلسل "لعبة نيوتن" مع مني زكي ومحمد ممدوح، ومسلسل "كل ما نتفرق" مع المخرج كريم العدل وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج.