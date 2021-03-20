مصر.. إحالة محاكمة تامر أمين لدائرة الاختصاص

المصدر: وكالات

قررت محكمة جنح مدينة نصر المصرية، إحالة محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد، لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.

وطالب المحامي أشرف ناجي، وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة "إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد"، وفقاً لمصراوي.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف يشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا عن ذلك الحديث.

وأوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.