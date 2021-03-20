نجل شعبان عبد الرحيم يصدم المطربة منار بطلب غريب بعدما كشفت عن طبيعة علاقتها بوالده

المصدر: البيان الإلكتروني

بعدما كشفت المطربة اللبنانية منار تفاصيل جديدة عن طبيعة العلاقة التي تربطها بالفنان المصري الراحل، شعبان عبد الرحيم، بعد الجدل الواسع الذي سببته تصريحاتها الأخيرة بمطالبة أبنائه بنصيبها من الميراث.

وعبرت منار عن شعورها بالصدمة بعد قيام عصام شعبان عبد الرحيم بطلب يدها للزواج، لكنها وجهت له رسالة، وقالت: "أعطني حقوقي أولاً وبعدها اطلبني للزواج".

وأوضحت أنها تعرفت على شعبان عبد الرحيم عن طريق مدير أعمالها، حيث جمعتهما علاقة صداقة ومحبة قوية.

وأكدت أنها لم تتزوجه، وأن علاقتها معه بدأت بعد الكليب الذي جمعها به، والذي حمل عنوان "تجوز لبنانية".

وأشارت إلى أنه بعد انتشار الكليب على وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعته في عدد من المواقع الإلكترونية، انتشرت شائعات حول زواجهما، لكنها نفت ذلك.

ونوهت إلى أن السبب في تردد تلك الشائعات انتشار صورة لهما يظهر فيها الفنان المصري يقدم ساعة يد لها، مؤكدة أنها لم تكن "شبكة" بمناسبة خطوبة، بل كانت مجرد هدية لعيد ميلادها.

وعبرت المطربة اللبنانية عن احترامها لأبناء شعبان عبد الرحيم، لكنها فوجئت برد فعل عصام الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن أصل الموضوع، لافتة إلى أنها اضطرت للإفصاح عن المشكلة بعدما وجدت الرفض من أبناء شعبان، وعدم تقبلهم لكلامها".

وأفادت بأن السبب وراء مطالبتها بنصيبها في الميراث يرجع إلى محاميها الذي أكد لها حقها في الميراث، الأمر الذي اضطرها للتواصل مع أبناء شعبان عبد الرحيم.

وأكدت أن عصام ابن الفنان الراحل هو "الذي رفض كلامها بأكمله، وأنها توجهت بعد ذلك إلى مصر للمطالبة بحقها".