أبلة فاهيتا .. تخوض غمار الدراما عبر "دراما كوين"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن أبلة فاهيتا، لم تكتف بالمساحة التي تحظى بها على شاشة التلفزيون، من خلال برنامجها الأسبوعي، لتختار إلى جانبه طريق الدراما، في أول خطوة لها على هذا الطريق، ليضمن تواصلها مع جمهورها، مستفيدة من الشهرة التي حققتها في المنطقة العربية، لتغادرها على متن الدراما نحو 190 بلداً، مطلقة العنان للسانها لأن ينطق بشتى اللغات، بعد أن ظلت لسنوات مكتفية بالعربية.

ها هي أبلة فاهيتا تطل عبر عمل درامي جديد، عنوانه "أبلة فاهيتا: دراما كوين"، قوامه 6 حلقات فقط، تحفل بمواقف كوميدية عديدة، نستعرض من خلالها الجانب الآخر من حياتها العائلية، والإنسانية، فيما تفتح الباب أمامنا لنتعرف على تفاصيل عائلتها، وابنتها "كارو" وشقيقها "بودي"، ونعاين من خلالهم طبيعة التحولات الأسرية التي تشهدها عائلة أبلة فاهيتا الصغيرة.

ورغم إنها المرة الأولى التي تسير فيه أبله فاهيتا في دروب الدراما، حيث تجسد في عملها حكاية مختلفة الملامح، فالأحداث تدور حول أبلة فاهيتا، التي تجد نفسها طريدة العدالة، الأمر الذي يحرمها من أطفالها، وهو ما يجبرها على تحدي الصعاب، من أجل إعادة لم شمل عائلتها من جديد، إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً، وفي أول تعليق لها على المسلسل، اعتبرت أبلة فاهيتا أن هذه "التجربة مختلفة"، مؤكدة إنها استطاعت بـ "ذكائها وشطارتها أن تحولها إلى مسلسل عالمي"، مشيرة إلى إنها بعد أن كانت تخاطب الوطن العربي فقط، أصبحت عبر "أبله فاهيتا: دراما كوين" تقدم للعالم أجمع"، في إشارة منها إلى أن المسلسل يعرض في 190 دولة، و32 لغة.

6 حكايات مختلفة، تحملها حلقات المسلسل الذي بدأت شبكة نتفليكس ببثه على الملأ أخيراً، ولعل ما يميز هذا العمل أن لكل حلقة عنوانها وحكايتها الخاصة، حيث الأولى تحمل عنوان "كباب عمل"، والثانية "وداعاً بوناپارت" والثالثة "النونو"، والرابعة "الدوبل سوميل الجوتشي"، أما الخامسة فحملت عنوان "هيكسادكتيلي" وجاءت الحلقة السادسة تحمل عنوان "أنياب بلا حنش".

ومنذ رؤيته النور، نجح مسلسل "أبله فاهيتا" في خطف انتباه رواد شبكة نتفليكس، ليتمكن من صعود سلم قائمة الأكثر مشاهدة في الإمارات، حيث استقر في المرتبة التاسعة، الأمر الذي يشير إلى حجم النجاح الذي حققه العمل الذي أخرجه خالد مرعي. حلقات "أبلة فاهيتا" لم تكن خالية من إطلالات النجوم، فقد صاحبها كل من الفنان باسم سمره ودنيا ماهر، وزينة منصور، ورحاب حسين، وأسامة عبدالله، فيما تولت أبلة فاهيتا بنفسها تأليف نص العمل، بالتعاون مع محمد الجمل، وجورج عزمي، ودينا ماهر، ومحمود عزت.

يذكر أن انشغال أبلة فاهيتا في مسلسلها، والترويج له، لم يمنعها من مواصلة تقديم برنامجها التلفزيوني، والذي طالما أثار جدلاً واسعاً في أروقة التواصل الاجتماعي.