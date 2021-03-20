تفاصيل مأساوية في مقتل الفنانة رائفة الرز

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد عثور الأجهزة الأمنية في هولندا على الفنانة التشكيلية السورية رائفة الرز، مقتولة داخل منزلها الذي تقيم فيه هناك، انتشرت معلومات جديدة عن وفاتها، بعدما تم القبض على المشتبه به في قتلها.

وقُتلت رائفة الرز بطريقة مأساوية طعنا بالسكين على يد شاب سوري يدعى وائل درغام، وتم القبض عليه كونه المشتبه به الوحيد، وذلك بحسب روايات بعض المقربين منها.

وترددت الأنباء حول زواج وائل درغام من رائفة الرز وانفصالهما منذ فترة، إضافة إلى أنه يعاني من اختلال نفسي، لكن لم يتم التأكد من حقيقة الأمر حتى الآن.

وكشفت إحدى المقربات من الفنانة الراحلة، عبر حسابها الشخصي صور المتهم بقتلها، وأكدت أن رائفة الرز تقوم بمساعدته ماديا، إلا أنه كان يتعاطى الممنوعات، وعندما هاجمها بالمنزل وطلب منها أموال، قررت الدفاع عن نفسها فطعنها.

وقالت الفتاة في تعليقها على الصور: "هذا هو المجرم، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا، الله ينتقم منك أشد انتقام يا رب، اسمه #وائل_درغام، هاد يلي قتل أختي رائفة الرز، هاد يلي كانت تحن عليه وتساعده.

وأضافت: "بيتعاطى وبياخد مساعدة منها وهاجمها بالبيت وطلب مصاري، دافعت عن حالها بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه، ارحمونا.. واترحموا عليها.. ارقدي بسلام.. الله معك".

وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن المتهم بقتل رائفة الرز يبلغ من العمر 33 عاما وعثر عليه في منزلها وقت وصول الشرطة، كما أن رجال الإسعاف حاولوا مساعدة الفنانة الراحلة، ولكنها استسلمت لإصابتها وتوفيت عن عمر ناهز 53 عاما.

وأحدث مقتل رائفة الرز صدمة لدى عدد من النجوم الذين نعوها وودعوها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.