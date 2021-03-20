حورية فرغلي تحسم الجدل بشأن صورة متداولة لها

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، الجدل بشأن الصورة المتداولة لها، والتي اعتقد البعض بأنها تعود لها بعد إجرائها إحدى العمليات الجراحية في الولايات المتحدة، كاشفة الحقيقة حول ذلك.

وأكدت حورية فرغلي أن "الصورة المتداولة لها قديمة..منذ حوالى الـ6 سنوات، ومنذ أول عملية أجريتها، التي كانت سببا في العمليات التي تلتها"، مشيرة إلى أن "حالتها الصحية حاليا مستقرة وأحسن بكثير".

وتابعت "الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندي، ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بي، وليس لدي أي صفحات حاليا".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة حورية فرغلي، أشارت إلى أنها تبرز شكل وجهها بعد إجرائها إحدى العمليات في الولايات المتحدة.

ونشرت الصحيفة رسالة للفنانة ، قالت فيها: "مصر الحبيبة..جمهوري الجبيب..صحابي..أهلي كل الناس..وحشتونى وحشتونى..أنا بكلمكم من شيكاغو، بعد عملية عملتها يوم 8 فبراير الماضي، استغرقت 10 ساعات..تألمت فيها كتير قوي، وبدعواتكم ودعوات أمي، قدرت أتغلب على الألم، وبعمل اللي الدكتور قالي عليه، جلسات الأكسجين، علشان يحضرني للعملية التانية".