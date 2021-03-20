فنان مصري يعلن أنه مُهدد بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري شريف دسوقي أنه مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد وشبه غرغرينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان شريف دسوقي، خلال الساعات الماضية، يتحدث فيه عن حجم إصابته في ساقه، والتي تعرض لها قبل عدة أشهر، أثناء تصوير أحد الأعمال التي شارك فيها.

وظهر شريف في الفيديو وهو يطلب من دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التدخل لحل أزمته وحصوله على باقي مستحقاته من منتجين تعاون معهم، ولم يمنحوه أجره كاملا رغم انتهاء التصوير، وعرض بعض الأعمال.

ونقل موقع "مصراوي" عن شريف قوله "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ورغم كل ده بنزل شغلي عادي، عشان ملهمش دعوة، بربط رجلي ببلاستر وشاش".

وأضاف "ملتزم بالتصوير؛ لأن زي ما اتربينا لو الممثل بيموت ورا الكاميرا أول ما بيتقال أكشن بنقف كإن مفيش حاجة".

جدير بالذكر أن شريف دسوقي حقق نجاحا كبيرا وذاع صيته قبل عامين تقريبا مع مشاركته في فيلم "ليل خارجي" مع المخرج أحمد عبدالله السيد، وحصل على جائزة أفصل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدم في رمضان 2020 إحدى أنجح الشخصيات التي تعلق بها الجمهور، وهي "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.