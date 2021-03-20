نيرمين الفقي تنافس في رمضان بمسلسلين

المصدر: (القاهرة - البيان)

تخوض الفنانة نيرمين الفقي المنافسة الرمضانية المقبلة من خلال عملين دراميين بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير «لؤلؤ»، الذي تصدر التريندات على مدار فترة عرضه وشاركها بطولته الفنانة مي عمر.

العمل الأول لنيرمين في الماراثون الرمضاني مسلسل «ضل راجل» والذي يتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية، وتدور أحداثه في عدد من المناطق الشعبية في قالب تشويقي مثير. وتظهر الفقي في المسلسل بشخصية زوجة الفنان ياسر جلال الذي يقوم ببطولة العمل، من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح.

أيضاً تشارك نيرمين بطولة مسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل إمام، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل. وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسي.