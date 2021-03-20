الأزمات تحاصر الفنانة منة عرفة وتُخضعها لأشعة على المخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة عن اعتزامها إجراء أشعة على المخ، معربةً عن شكواها من توالي الأزمات الصحية عليها.

وقالت منة، عبر فيديو نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تعاني حروقاً في يدها بعد تعرضها لحادث أليم.

وأضافت أن لديها مشكلات في الغدد وأن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير، ولفتت إلى إصابة كلابها أيضاً بمرض نادر ومميت يُدعى "بارفو".

وطالبت البعض بالخروج من حياتها الشخصية، داعيةً إلى الابتعاد عن التدخل في خصوصياتها التي لا تهم أحداً سواها.

يُذكر أن منة عرفة شاركت أخيراً في مسلسل "إسعاف يونس"، حيث قامت بدور طبيبة تدعى "لوجي" أمام الفنان محمد أنور.