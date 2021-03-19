بعد إيجابية فحصها بيوم واحد.. إصابة شقيقة الفنانة هنا الزاهد بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت نور الزاهد، شقيقة الفنانة المصرية هنا الزاهد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابة هنا بالوباء بيوم واحد فقط.

وقالت هنا، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 إيجابي".

كان مصدر مقرب من الفنانة هنا الزاهد، كشف لموقع صحيفة "اليوم السابع"، عن إصابتها بفيروس كورونا، موضحاً أنها اكتشفت الأمر بالمصادفة، إذ كانت تستعد للسفر وأجرت مسحة للانتهاء من الإجراءات فجاءت نتيجتها إيجابية.

وذكر المصدر أن النجمة تعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة واحتقاناً في الحلق، مؤكداً خضوعها للعزل المنزلي.