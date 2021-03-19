شيرين عبد الوهاب تنفي شائعة متداولة عنها

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب شائعة متداولة عنها بخصوص تعاقدها على تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة غادة عبد الرازق خلال شهر رمضان.

وقالت شيرين، أمس، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحوا على خير".

يُذكر أن الفنانة الشهيرة قدّمت، في وقت سابق، أغنية "مشاعر" في مسلسل "حكاية حياة" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت آنذاك نجاحاً كبيراً.