وفاة الفنان المصري عبد الوهاب خليل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الجمعة الفنان المصري عبد الوهاب خليل عن عمر يناهز 81 عاما.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية في مصر ، وفاة الفنان القدير عبدالوهاب خليل بعد صراع مع المرض.

وعبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله «الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل».