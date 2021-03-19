محمد رمضان يكشف مفاجأة بشأن الحروق والقنبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، عن مفاجأة بشأن الحروق التي تعرض لها بسبب القنبلة خلال الفترة الماضية أثناء تصوير عمل فني.

ونفى رمضان في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إصابته بالحروق خلال تصوير مسلسله الجديد "موسى" كما ذكرت العديد من التقارير، ولكن أثناء تصوير مشاهده في إعلان خاص باللعبة العالمية "Free Fire".

وشارك محمد رمضان صورا له من كواليس تصوير الإعلان وكتب معها: "الحمد لله ثم شكرا الشركة العالمية (غرينا) على اختياري كأول عربي في اللعبة العالمية "فري فاير"، الإعلان قريبا بإذن الله".

وأردف: "ملحوظة إصابتي حدثت أثناء تصويره".

وكان محمد رمضان نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء التصوير، وأرفق بها تعليقا قال فيه: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح علي النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وكانت الفنانة المصرية، لبنى ونس، وجهت رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.

ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لساقي ابنها وعليها إصابات بحروق، مؤكدة أن "هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحت منه ولم ينبهه".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلانا للفنان الشهير، محمد رمضان"، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.

وقامت نقابة المهن التمثيلية، من خلال الفنان، منير مكرم، مسؤول الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحادث وحالة يوسف عمر الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتسبب بحادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".

وينافس محمد رمضان في دراما شهر رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، الذي تشاركه بطولته سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي".