نيرمين الفقي تكشف سراً عن زواجها وتتصدر محركات البحث

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي سبب اختفائها في الفترة الماضية، قائلة "كنت في البيت".

وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها لم تتزوج كما أشيع في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الفترة التي جلست فيها بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها.

وتصدرت الفنانة الجميلة محركات البحث في مصر بعد اللقاء خاصة أنها بدت عفوية وكشفت أسراراً عن حياتها، إذ أكدت أن عمرها 48 عاماً ووزنها 72 كيلو غراما.

وقالت عن سبب غيابها، الفترة الماضية، أنها كانت في المنزل وآخر عمل فني قامت بها مسلسل "هز الهلال يا سيد" في 2010، ولكن لم يتم استكماله، متابعة: "المسلسل كان عجيب جدًا، والدة الأستاذ ممدوح عبد العليم تعبت جدًا، ووالدة المنتج نفسه جالها سرطان، ووالدتي جالها أيضا سرطان، كان مسلسل عجيب بالرغم أنه رائع للأستاذ محمد جلال عبد القوي، وكان فيه نخبة هايلة من الفنانين ومكتملش".

وتابعت: "دخلت بعدها في مرض والدتي وأنا وحيدة وقعدت معاها فترة، بعد كدة حصلت الثورة، وانشغلت بوالدتي إلى أن توفيت في 23 سبتمبر 2013، وبعدها عملت مسلسل (جبل الحلال)، كنت في سكون اضطراري مش اختياري وظروفي لم تسمح، لكن عملت مسلسل لغة عربية (الإمام الغزالي) لمحمد رياض وحاولت فيه أظهر قدراتي لكن اللغة العربية صعبة مش سهلة أبدًا، وكنت بعافر".

وتخوض النجمة نيرمين الفقي السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.