وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الجمعة المخرج المصري رائد لبيب، بعد صراع مع مرض السرطان، وجاء ذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ويعتبر لبيب من أهم مخرجي جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر في بداية الأمر، وبدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل «حكاية ميزو» عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل «دموع الشموع»، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها «هند والدكتور نعمان»، «نص أنا نص هو»، شارك أيضاً في إخراج برنامج المقالب «الكاميرا الخفية» مع الفنان إبراهيم نصر.