بعد تهديده بالانتحار.. فنان مصري يفتح النار على نقيب الممثلين أشرف ذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

شن الفنان المصري شريف دسوقي، الذي سبق أن هدد بالانتحار، هجوما حادا على نقابة الممثلين المصريين، ونقيبها الفنان، أشرف زكي، متوجها له بالقول: "لا يشرفني أن أكون ضمن مجموعتكم الموقرة".

وكشف شريف دسوقي عن تجاهل النقابة له بعد إصابته بوعكة صحية، ولم يسأل عنه أحد من أعضاء نقابة الممثلين المصريين من الأربعاء، على الرغم من أنه يسدد اشتراك عضوية النقابة دون أي مقابل.

وأوضح أنه غير قادر على الحركة تقريبا بسبب قدمه، وأنه في حالة إعياء شديدة من مساء أمس.

وأشار إلى أن شفاءه تأخر بسبب تضرره نفسيا من سماعه أنباء عن دخوله مصحة للأمراض النفسية، وهو ما دفعه لتحرير محضر في النيابة ضد مروجي الشائعات.

وقال: "أنا أدفع اشتراكي في النقابة الذي يخصم مني قبل أن أقبض أجري، إنني أطالب بحقي في العلاج، أنا في حالة إعياء وأتوجه حاليا للنيابة لمقاضاة مروجي الشائعات حول دخولي مصحة نفسية، ومن النيابة للمستشفى".

وطالب شريف دسوقي نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، بالحضور هو ومجلس نقابته إليه لكي يبلغهم أمرا واحدا فقط هو "لا يشرفني أن أكون ضمن مجموعتكم الموقرة"، بحسب قوله.

وتعرض شريف دسوقي مؤخرا إلى أزمات خاصة بعد عدم حصوله على مستحقاته عن أحد أعماله الفنية، وصدور حكم قضائيي أولي بحبسه بسبب عدم سداد أحد الأقساط.

ويقضي الحكم ضد دسوقي بالسجن عامين وغرامة 2000 جنيه، بعد أن تقدم صاحب عقار في محافظة الإسكندرية بدعوى قضائية ضده، يتهمه فيها برفض سداد باقي مستحقات مالية خاصة بشقة اشتراها منه.

وأفاد صاحب العقار أن شريف دسوقي لم يسدد القسط الأخير عليه، وهو 250 ألف جنيه، الذي كان من المفترض دفعه في شهر نوفمبر الماضي.

وكان شريف دسوقي تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة خلاف مع منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة"، الأمر الذي جعله يهدد بالانتحار.

يذكر أن الفنان شريف دسوقي حقق شهرته من دور "عم سباعي" في مسلسل "بـ100 وش" في رمضان الماضي في تصريحات لموقع "في الفن".

وفي أول رد منه على مهاجمة شريف دسوقي له، قال أشرف زكي لصحيفة "المصري اليوم": "حقيقي لا يوجد عندي تعليق".