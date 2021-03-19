«دانة الدنيا» موئل لنجوم بوليوود

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

على مدار السنوات الأخيرة، أصبحت دبي موئلاً للنجوم على اختلاف جنسياتهم ومنابتهم، يقصدونها للاستمتاع بلحظات جميلة، تلك التي يوثقونها عبر عدساتهم، تمهيداً لعرضها أمام قاعدتهم الجماهيرية الواسعة، من بين هؤلاء كانت الفنانة المغربية نورة فتحي، التي تعد أول عربية تطأ قدماها أراضي بوليوود.

والتي اختارت «دانة الدنيا» للاسترخاء وقضاء وقت ممتع، حيث تنقلت بين أروقتها، واستقرت في العديد من زواياها وأماكنها البراقة.

موعد

وجود نوره فتحي في دبي لم يكن مجرداً من اللحظات المميزة، حيث كانت على موعد مع عديد المفاجآت، حيث آثرت الاحتفال بوصول مشاهدات أغنيتها «ديلبر» (Dilbar) على موقع «يوتيوب» إلى مليار مشاهدة، بطريقة مختلفة، واختارت لأجلها إحدى شواطئ دبي.

حيث زرع معجبوها حروف اسمها بالإنجليزية على رمال الشاطئ، مقروناً برقم المليار، الأمر الذي أثار السعادة في قلب الممثلة نورة فتحي، التي شاركت معجبيها بمقطع مصور، نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها بالقول: «جميل جداً، لقد أحببت الفكرة».

أغنية

أغنية «ديلبر» بدت نقطة تحول مميزة في مسيرة نورة المهنية، لتكون بداية لسلسلة نجاحات جديدة في صناعة الترفية، فرحلة نورة بدت ملهمة للغاية، حيث مهدت لنفسها طريق النجاح، مدعوة بموهبتها الخاصة في التمثيل والغناء، حتى غدت واحدة من الأسماء المشهورة في كواليس بوليوود، بعد تقديمها مجموعة من الأفلام.

عبر حسابها على التواصل الاجتماعي، بدا جدول نورة فتحي مزدحماً بالفعاليات والمشاركات المختلفة، والترفية كذلك، حيث حطت رحالها في مجموعة من فنادق دبي، وقضت أوقاتاً مختلفة في منطقة وسط مدينة دبي، التي احتفلت هي الأخرى بالإنجاز، الذي حققته نورة في أغنيتها «ديلبر»، كما ظهرت أيضاً مرتدية زيها المغربي التقليدي.

مؤكدة في حديثها على تمسكها بهويتها العربية الأصيلة. نورة سبق أن حققت نجاحات عديدة في عروضها الغنائية والاستعراضية المختلفة، وعلى رأسها (O Saki Saki) و(Ek Toh Kam Zindagani') وكذلك (Chhor Denge ) وليس انتهاء بعرض (Naach Meri Raani) وغيرها.

فرصة

الأمر ذاته انسحب على الممثلة والمغنية الهندية موني روي، التي استغلت فرصة وجودها في دبي، للاحتفال بوصول مشاهدات أغنيتها (Pati Kamariya) إلى ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

حيث توجهت موني بالشكر إلى جمهورها على هذه الاحتفالية، وفي الوقت ذاته كانت قد نشرت موني روي مقطعاً من كليبها الجديد، والذي قامت بتصويره في دبي، حيث أهدت أغنيتها الجديدة إلى جمهورها، وعلقت بالقول: «أهديكم الأغنية للاستمتاع بها، كونوا على استعداد».