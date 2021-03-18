وفاة الفنانة المصرية منى بدر عن 85 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم الخميس الفنانة المصرية منى بدر عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية.

ومنى بدر ممثلة مصرية مواليد 15 نوفمبر عام 1936، اكتشفها عبدالحليم حافظ وقدمها معه في فيلم «فتى أحلامي» عام 1957، وأصبح هذا الفيلم هو الأول والأخير للفنانة (منى بدر)، ذات الوجه الذي شدا له العندليب الأسمر «خسارة.. خسارة».

وبدر من أصول سورية، وحصلت على شهادتها الثانوية عام 1955 من مدرسة «القلب المقدس» بالقاهرة، واختيرت كـ«ملكة جمال مصر» في العام التالي، وهو ما رشحها للبطولة المشتركة مع (حليم) و(عبدالسلام النابلسي) والوجه الجديد (سهام).

وبعد عرض الفيلم حققت نجاحًا كبيرًا، ولكنها عزفت عن أضواء السينما فيما بعد، واختارت الابتعاد عن الفن، وعملت في أحد بنوك القاهرة قبل أن تتفرغ لحياتها المنزلية.

ورغم الاهتمام الإعلامي والجماهيري بمتابعة أخبارها، إلا أنها لم تعد مجددًا إلى السينما المصرية، واختارت الظهور في أدوار ثانوية وبعد سنوات طويلة بفيلمين إنتاج سوري ولبناني هما: «كلنا فدائيون» عام 1969، «سواقة التاكسي» عام 1989.