عرض سيارة عمرو أديب للبيع في المزاد العلني

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت شركة بيت التأمين المصرية سيارة الإعلامي المصري عمرو أديب للبيع ضمن مزاد علني للسيارات الخاصة من موديلات مختلفة تشمل موديلات من 2017 الى 2021.

وستعقد جلسة مزاد بيت التأمين المصري في 30 مارس، بمقر النادي النهري بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة والمعاينات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة بمخازن الشركة، وفقا لموقع صدى البلد.

وكان أديب اصطدم بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور، بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول، في منتصف فبراير الماضي أثناء عودته إلى منزله، نقل على إثره إلى المستشفى وقضى عدة أيام قبل أن يعود إلى تقديم برنامجه.

وتعرضت سيارة عمرو أديب وهي من نوع رينج روفر فوج range rover vogue، وتعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين و690.000 جنيه مصري، لتحطم بالواجهة الامامية لها.