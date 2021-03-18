حقيقة منع أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري من التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، أمس الأربعاء، حقيقة منعه زوجته الفنانة ياسمين صبري، عن المشاركة في موسم دراما رمضان العام الحالي.

وأكد أبو هشيمة في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه ليس السبب في غيابها عن دراما رمضان 2021.

وقال أبو هشيمة "لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)، وقد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما".

وتابع: "ما تسألنيش أكثر من كده لو سمحت".

وتغيب ياسمين صبري عن تقديم مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان، بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة العام الماضي.