نقابة الفنانين المصرية تعلق على اختفاء جيهان فاضل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أشرف زكي نقيب الفنانين في مصر حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول الفنانة جيهان فاضل، مشيرا إلى تلقيه العديد من الاتصالات أمس بشأنها وعن وجودها خارج البلاد وعملها بأحد محال البقالة بكندا بعد تداول صورتها وهي تبيع «جبنة وزيتون» بعد هجرتها.

وقال في اتصال تليفوني، مع رامي رضوان على شاشة «دي إم سي»، ببرنامج «مساء دي إم سي»: إن النقابة ليست لها أي مشكلة معها، مؤكداً أنا معرفش عنها حاجة بقالي كام سنة، بس لو كانت سافرت فده بمحض إرادتها.. ومصر بلد حريات وبتسمح باختلاف الآراء، وفقا للمصري اليوم.

وكان عدد من التقارير الصحفية أكدت اختفاء الفنانة جيهان فاضل وهجرتها إلى كندا، والعمل داخل سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه بهدف الإنفاق على أسرتها الصغيرة.

فاضل بدأت علاقتها بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي الذي قدمت عليه العديد من الأعمال المسرحية، وقد اكتشفها المخرج خيري بشارة وهي لا تزال في الجامعة، وقدمها للجمهور في فيلمه «آيس كريم في جليم» عام 1992 مع الفنان عمرو دياب، ثم اتجهت إلى التليفزيون.

تزوجت فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي الذي توفى إثر أزمة قلبية حادة عام 2012، ولديها منه ثلاثة أبناء هم «عالية، وزياد، وأدهم»، وآخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015، أمام نيللي كريم، ظافر العابدين.