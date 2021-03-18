رحيل الفنانة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة “الوطن” السورية إن الفنانة ميادة بسيليس توفيت أمس الأربعاء عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس، التي وافتها المنية أمس.

وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.

وقال الملحن السوري، سمير كويفاتي، إن زوجته ميادة بسيليس تعاني من مرض السرطان، بعد أن ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن مرورها بوضع صحي حرج.

ولدت بسيليس في حلب العام 1967 وبدأت مسيرتها الفنية وهي في التاسعة من عمرها، حيث صدر لها 14 ألبوما بداية من "قاتلي بالهجر".

وحازت على الجائزة الذهبية لأفضل أغنية عربية العام 1999 عن أغنية "كذبك حلو".

حصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية العديد من الجوائز المحلية والعربية، منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.