إصابة مخرج أغنية "رمضان جانا" بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب المخرج المصري الكبير يسري غرابة، مخرج كليب أغنية "رمضان جانا" الشهيرة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري أن غرابة يخضع حالياً للعلاج، بعدما تم عزله أمس بمستشفى ابن سينا التخصصي في القاهرة.

وكان المخرج القدير قد عمل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة الخارجية المصرية بعد تخرجه في الجامعة عام 1974، ثم بدأ مشواره في الإدارة العامة للمتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وأصبح مساعد مخرج بعدما تلقى دورة تدريبية في معهد الإذاعة والتلفزيون، وأخرج البرنامج الشهير "كاميرا 9" على مدى عامين، ثم توالت عليه البرامج والأعمال.

وارتبط اسمه بأغنية "رمضان جانا"، أيقونة رمضان العربية التي رددها الأجيال منذ 50 عاماً حتى يومنا هذا، والتي غناها الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب، ولحَّنها الموسيقار محمود الشريف، وهي من كلمات حسين طنطاوي.

وبعد وفاة عبد المطلب، أخرج يسري غرابة الفيديو كليب الشهير للأغنية الذي أنتجه التلفزيون المصري، وتم تصويره في شوارع حي الحسين في القاهرة أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعُرض للمرة الأولى عام 1981.