نيللي كريم تفسخ خِطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم فسخ خِطبتها رسمياً من رجل الأعمال عمر إسلام.

وقالت نيللي، خلال مداخلة هاتفية مع "إي تي بالعربي": "كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت".

وأضافت: "مفيش حد سعيد 100%، ولا حزين 100%، أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جداً، وبزعل بسرعة بس مبزعلش من حد، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني أوي".

وأكدت أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية، وتكتفي بأخبار أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على نشر بعض الصور من أعمالها وحياتها بشكل عام.

وأوضحت أنها لا تحب التخطيط والإصرار على وجودها في موسم رمضان، لافتةً إلى أن أغلب أعمالها الناجحة لم يكن مخططاً لها، بل جاءت عن طريق المصادفة.

يُذكر أن نيللي كريم تصوّر حالياً مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، بطولتها مع محمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.