عمرو دياب يكشف عن إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عمرو دياب بأنه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، جاء ذلك في الحفل الغنائي الذي نظمه لصالح افتتاح إحدى شركات العقارات.

وقال عمرو دياب، إن إصابته بفيروس كورونا، منعته من تصوير «ديو» غنائي، كان سيجمعه بالمطربة إيرينا، لكنها كانت متواجدة في اليونان وهو في مصر، وفقا لصحيفة الوطن.

وبسبب إصابته بفيروس كورونا، لم يتمكن من السفر لتصوير الفيديو كليب.

وأكد مصدر مقرب من الفنان الكبير إنه أصيب وتعافى منه وصحته جيدة وأثناء فترة إصابته كان يعزل نفسه حتى أصبحت المسحة سلبية.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، سقط فجر السبت الماضي، على المسرح أثناء حفله الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من الجمهور ومحبيه.