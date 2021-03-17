الفنان توفيق عبد الحميد يكشف نتيجة فحصه لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد إعلان إصابته به منذ الرابع من الشهر الجاري.

وقال عبد الحميد، اليوم، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع": "الحمد لله، المسحة الأخيرة جاءت سلبية"، معرباً عن شكره لكل من اطمأن على صحته خلال تلك الوعكة.

كان الفنان التشكيلي حسن وهبة قد أعلن، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابة توفيق بفيروس كورونا، مطالباً الجمهور بالدعاء لصديقه.

يُذكر أن توفيق عبد الحميد قدَّم مسلسلات تلفزيونية عديدة، أبرزها: "حديث الصباح والمساء"، و"أوان الورد"، و"أين قلبي"، و"قاسم أمين"، وكان الفنان قد تعرَّض لمعاناة مادية أخيراً بسبب قلة الأعمال الفنية، ما أدى إلى غيابه عن الساحة نحو 10 سنوات.