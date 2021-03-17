مخرج فرنسي شهير يتعرض لهجوم بالسلاح الأبيض

المصدر: أ ف ب

أصيب المخرج المسرحي الفرنسي آلان فرانسون بجروح بالغة الأربعاء في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، إثر هجوم بالسلاح الأبيض لم تتكشف ملابساته على الفور، بحسب مصادر متطابقة.

وكان المخرج المسرحي البالغ 76 عاما يقدم منذ فبراير حصصا في الكلية الوطنية العليا للفن المسرحي في مونبيلييه، وقد انهار أرضا في الشارع قرب الفندق الذي ينزل فيه في وسط المدينة التاريخي، وفق مصدر مطلع على التحقيق.

وقد نقله عناصر الإطفاء من الموقع إثر تعرضه لإصابة بالغة، وفق هيئة الأمن الإقليمي التي رصدت آثار دماء في شوارع عدة.

وكان آلان فرانسون قد أسس خصوصا فرقة "لو تياتر إيكلاتيه" في مدينة آنسي في سبعينات القرن العشرين قبل ترؤس المركز المسرحي الوطني في ليون، ثم مركز المسرح في منطقة سافوا. وفي 1996، ترأس مسرح لاكولين الوطني في باريس، وبقي في هذا المنصب حتى 2010.

وفي 2016، نال جائزة "موليير" المسرحية الفرنسية العريقة لأفضل مخرج في المسرح الخاص عن مسرحية "من يخاف من فيرجينيا وولف لإدوارد ألبي.