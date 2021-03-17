ما حقيقة دخول فنان مصري مصحة نفسية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، الأخبار التي تم تداولها مؤخراً وتُفيد دخول الفنان شريف دسوقي مصحة نفسية، بسبب الضغوط التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

وأضاف زكي أنّ دخول شريف دسوقي مصحة نفسية، كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، واصفًا إياه بـ«الشائعة»؛ إذ إنّ الأخير يواصل عمله بشكلٍ طبيعي، لاسيما وأنه يُشارك في أكثر من عمل فني دفعة واحدة، مطالبا الجميع بضرورة توخي الحذر، وعدم المُساهمة في تداول أي أخبار مغلوطة قد تؤثر سلبًا على صاحبها، وفقا لصحيفة الوطن.

وكان الفنان شريف دسوقي، أحد أبطال المسلسل الشهير «بـ100 وش»، واجه أزمة كبيرة الشهر الماضي، مع أحمد الجنايني، منتج فيلم «وقفة رجالة»، الذي يُشارك في بطولته ولازال يُعرض في السينمات حتى الآن؛ إذ طالبه بالحصول على كامل مستحقاته، لاسيما وأنه تعرض لإصابة كبيرة خلال التصوير.

وهدد شريف دسوقي وقتها، بالانتحار، حال عدم إنهاء أزمته مع أحمد الجنايني؛ إذ قال في تصريحات سابقة «هقتل نفسي في ميدان عام، لو مختش حقي من أحمد الجنايني، ومش هجيب محامي يرفع لي قضية، أنا بناشد الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب»، مطالبًا بتعويض مادي، جراء الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة» في مدينة الجونة.