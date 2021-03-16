الفنانة المصرية فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

المصدر: وكالات

تعرضت الفنانة المصرية فاطمة كشري لأزمة صحية دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة.

وكشفت مصادر قريبة من الفنانة في تصريحات صحفية أنها أجرت عملية «الفتاق» قبل ساعات، ولازالت تخضع للعلاج تحت إشراف الفريق الطبي المُعالج لها، داخل أحد المستشفيات التي تقع في نطاق محافظة الجيزة.

وفاطمة كشري ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي (فاطمة السيد عوض الله)، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم (صراع الأحفاد) عام 1989، ثم شاركت بالعام التالي بالمسرحية الكويتية (أزمة وتعدي)، اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة)، توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات).

وفي أحاديثٍ تليفزيونية عدّة، روت فاطمة كشري، كواليس دخولها عالم التمثيل، التي قادتها الصدفة إلى عالم الشهرة والأضواء، حيث قالت إنه خلال زيارتها لشارع عماد الدين، لشراء ثلاجة لأمها وأخواتها البنات بعد وفاة والدها، جذبها تجمع من الفنانين وكاميرات وإضاءة تملأ المكان عن بكرة أبيه.

وأكدت فاطمة كشري، أنها ذهبت إليهم قائلة لهم «إنتوا مين»، فرد عليها أحدهم «إحنا بنصور فيلم» فعشقت «كشري» التمثيل بعد رؤيتها المشهد الذي تم تصويره أمامها وقررت على الفور أن تذهب إلى المسؤول داخل العمل عن الكومبارس ليسند إليه دورا في «صراع الأحفاد» و«كتيبة الإعدام».