بعد إصابته بكورونا.. الفنان أيمن عزب يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري أيمن عزب عن تطورات حالته الصحية، معلناً تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال عزب، بحسب موقع صحيفة "الوفد"، إنه تماثل للشفاء منذ عدة أيام، موضحاً أن نتيجة المسحة الثانية له ظهرت يوم 12 مارس الماضي، وأسفرت عن سلبية الإصابة بعد المدة المنقضاة في العزل المنزلي.

وأضاف أنه تلقَّى بروتوكول العلاج في المنزل لمدة 14 يوماً متواصلة، مؤكداً أنه انعزل تماماً عن الجميع حتى لا يتسبب في نقل العدوى إلى الآخرين.

يُذكر أن آخر أعمال أيمن عزب مسلسل "البرنس" الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، وضم المسلسل العديد من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، وريم سامي، ورحاب الجمل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.